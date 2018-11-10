Семья в Севском районе лишилась дома

Пожар в частном жилом доме на улице Центральной в селе Рабочий Севского района случился 12 ноября.

Получив сообщение о возгорании в 01:08, спасатели 17-й части на двух автоцистернах через 20 минут прибыли. К тому времени пламя охватило жилой дом размером 6х8 метров по всей площади.

«На тушение было подано два ручных пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы. В 01.40 огонь локализовали, в 01.50 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Пострадавших не было. Причину установят.