Семья в Севском районе лишилась дома
Пожар в частном жилом доме на улице Центральной в селе Рабочий Севского района случился 12 ноября.
Получив сообщение о возгорании в 01:08, спасатели 17-й части на двух автоцистернах через 20 минут прибыли. К тому времени пламя охватило жилой дом размером 6х8 метров по всей площади.
«На тушение было подано два ручных пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы. В 01.40 огонь локализовали, в 01.50 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Пострадавших не было. Причину установят.
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