Более часа гасили пожар в селе Березино огнеборцы: погиб 50-летний мужчина

Гагаринская полиция задержала ранее судимого 21-летнего парня, который подозревается в краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Муж и жена пропали в лесу Шумячского района, такое сообщение появилось на форуме ПСО «Сальвар».

Машина, припаркованная в одном из дворов по улице Юбилейной в Смоленске, загорелась вечером 11 ноября, видео пожара опубликовали в одной из соцсетей очевидцы.

Смоляне выразили негодование по поводу стихийного рынка, который образовался на проспекте Строителей в областном центре.

Полиция Вяземского района возбудила уголовные дела в отношении двоих молодых людей 26 и 22 лет, подозреваемых в покушении на сбыт героина.

«На тушение было подано два ручных пожарных ствола, работало два звена газодымозащитной службы. В 04.29 огонь локализовали, в 05.03 ликвидировали», - сообщили сотрудники МЧС.

На место выезжали огнеборцы на двух машинах 35-й части. Как выяснилось, пылал дом размером 15х5 метров по всей площади.

Частный дом горел в селе Березино на улице Партизанской Дятьковского района 12 ноября; во время происшествия погиб мужчина 50 лет.

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