Нетрезвый мужчина угодил под Ford Focus в Володарском районе

42-летний нетрезвый пешеход получил травмы, попав под колеса Ford Focus в Володарском районе Брянска 10 ноября.

Инцидент произошел на улице Пушкина. Как объяснили, мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте, его сбил 33-летний водитель иномарки.

В итоге потерпевший получил ушибы колена, лба, а также сотрясение головного мозга. Он уже в больнице.

Напомним, 8 ноября 47-летний мужчина получил смертельные травмы во время аварии с участием автомобиля Ford Focus.