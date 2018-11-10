Подозреваемый в разбойном нападении на 67-летнюю пенсионерку задержан в Фокинском районе

Полиция Фокинского района задержала 28-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в разбое в отношении пенсионерки.

В квартиру 67-летней женщины ворвался неизвестный парень, который несколько раз ее ударил, требуя деньги на спиртное. Не получив того, что хотел, злоумышленник оставил место происшествия.

Проведя расследование, оперативники выяснили, что парень был сыном знакомой потерпевшей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 162 УК РФ «Разбой», подозреваемому грозит до восьми лет», - объяснили в пресс-службе МВД области.

До суда задержанный будет находиться под арестом.