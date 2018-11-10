Затаив обиду, брянец поджег машину знакомого

Брянские правоохранители завели уголовное дело на 22-летнего парня, его подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества.

В полицию обратился 35-летний мужчина из поселка Роща Почепского района. Он рассказал, что у него сгорел «ВАЗ-2109». Эксперты провели проверку и установили следы поджога. Ущерб потерпевший оценил в 20 тыс рублей.

Вскоре был задержан и подозреваемый, 22-летний молодой человек из села Красный Рога, как выяснилось, хорошо знакомый с потерпевшим. В отделении он сознался, объяснив, что во время общей вечеринки потерпевший жестоко высмеял его. Здорово обидевшись на собутыльника, злоумышленник совершил поджог.

Задержанному «светит» до пяти лет.