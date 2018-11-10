Мужчина скончался прямо на улице Литейной в Брянске

Человеку стало плохо утром 12 ноября, он потерял сознание и скончался на улице Литейной в областном центре, фотография, свидетельствующая о том, что произошло, размещена в соцсетях.

Очевидцы рассказали, на место случившегося сразу была вызвана скорая помощь. Но врачи не смогли помочь мужчине, поскольку он скоропостижно скончался.

«Скорая ничего не смогла сделать и уехала? Как это вообще понимать?», - спросила Катерина Тихомирова.

«Скорая приезжает, и если мертв, то просто констатируют сей факт. А другую бригаду, которая перевозкой занимается,.можно часами ждать», - объяснила Елена Рогачкова.

«Еще один пенсию не стал ждать. Соболезнования родным и близким», - прокомментировал Maks Kostikov.