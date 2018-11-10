Приобщив родную сестру к афере, брянец получил в собственность квартиру
Прокурор Гордеевского района установил, что местный житель приобрел квартиру мошенническим способом.
В 2008 году брянец приватизировал свою квартиру и сдал органам местного самоуправления её в связи с получением компенсации за утраченное имущество в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В 2014 году ему по договору социального найма дали жилище в селе Гордеевка. Согласно закону он не мог второй раз участвовать в приватизации, поэтому решился на мошенничество. И оформил недвижимость на сестру. После этого она передала квартиру, заключив договор купли-продажи, в собственность предприимчивому брату.
«В результате муниципальному образованию «Гордеевское сельское поселение» причинён ущерб на сумму более 900 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По иску прокурора суд указанные договора признал недействительными. Право собственности прекратили, квартиру возвратили муниципальному образованию.
Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Роль каждого из участников преступной схемы установят в процессе расследования, который взят на контроль.
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