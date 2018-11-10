Жительница Бежицкого района задушила своего ребенка во время сна
37-летняя жительница Бежицкого района ответит в суде за причинение смерти по неосторожности своему ребенку.
Инцидент произошел 9 августа 2018 года. Женщина, несущая ответственность за воспитание и развитие своих детей, вместе со своим младенцем, которому исполнилось несколько месяцев, пришла в гости к знакомой. Подруги устроили вечеринку со спиртным. Употребив алкоголь, она легла спать и положила ребенка с собой на диван. Во время сна она положила правую руку сверху на него и закрыла дыхательные пути. В результате малыш скончался на месте от компрессионной асфиксии.
«Уголовное дело расследовал Бежицкий СК СУ по Брянской области», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
В образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.ажировки для студентов.
Памятник-паровоз серии Ов, долгое время стоявший на закрытой территории локомотивного депо Брянск-2, в скором времени получит вторую жизнь. Для этого паровоз снят с постамента и направляется на восстановительные работы на специализированное предприятие. После обновления легендарная «Овечка» вновь встанет на рельсы и будет принимать участие в поездках ретро-поездов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за три квартала 2018 года. За отчетный период в филиал поступило 1393 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1185 договоров, исполнено 994 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 22,1 МВт.
Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.