В поселке Кокоревка автомобилист сбил молодого человека на инвалидной коляске

19-летний парень с ограниченными возможностями передвижения получил травмы, угодив под колеса автомобиля на улице Гагарина в поселке Кокоревка 11 ноября.

Инцидент случился 11 ноября. В отделе ГИБДД объяснили, водитель неизвестной машины наехал на парня в инвалидной коляске, который двигался по обочине, и скрылся.

У пострадавшего - сотрясение головного мозга и закрытый перелом левой вертлужной впадины. Сейчас он в Навлинской райбольнице.

Водитель с места ДТП скрылся.