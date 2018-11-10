В аварии под Навлей пострадал водитель авто Lada Granta

38-летний автомобилист на машине Lada Granta получил телесные повреждения, угодив в аварию на трассе «Навля-Вздружное» 9 ноября.

Само ДТП произошло около половины седьмого утра на 22 километре упомянутой дороги в Навлинском районе. По утверждению сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta двигался со стороны Навли в деревню Вздружное. Не справившись с управлением, съехал в кювет.

«В результате ДТП 38-летний водитель с диагнозом ушибленная рана лба - отпущен с назначением лечения», - сообщили в отделе Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП с BMW 520 и «Ладой Приорой» произошло в Брянске на улице Флотской 11 ноября, пострадали двое.