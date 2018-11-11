Поиск по сайту
Поиск по сайту

Более получаса тушили огнеборцы пожар в селе Замаранье

Опубликовано Сегодня, 07:55

Частный жилой дом загорелся в селе Замаранье на улице Гагарина Клинцовского района 13 ноября.

Информацию о пожаре огнеборцы 10-й части и ОП «Киваю» получили в 02:21. Через 20 минут на двух автоцистернах они прибыли на место. Как выяснилось, горел дом по всей площади. Распространение огня было прекращено.

«В 03.03 пламя локализовали, в 03.21 ликвидировали.  Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в селе Денисковичи горел жилой дом, пострадал один человек.

Фото
 450
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В селе Денисковичи горел жилой дом, пострадал один человек
  • В Карачевском районе огнеборцы тушили частный дом
  • В Карачевском районе огнеборцы тушили жилой дом
  • В Суражском районе огнеборцы тушили жилой дом
  • В селе Дивовка огнеборцы тушили жилой дом
    •
    Новости регионов
    Мужчина заживо сгорел на даче в Десногорске
    08:25:42 13-11-2018
    Пожар в частной даче на шестой улице случился 12 ноября в садовом товариществе «Надежда».
    Двоим смолянам грозит до 20 лет за покушение на сбыт героина
    14:52:21 12-11-2018
    Полиция Вяземского района возбудила уголовные дела в отношении двоих молодых людей 26 и 22 лет, подозреваемых в покушении на сбыт героина.
    Жители Смоленска пожаловались на стихийный базар на проспекте Строителей
    11:46:17 12-11-2018
    Смоляне выразили негодование по поводу стихийного рынка, который образовался на проспекте Строителей в областном центре.
    На Юбилейной в Смоленске произошел серьезный пожар
    08:43:42 12-11-2018
    Машина, припаркованная в одном из дворов по улице Юбилейной в Смоленске, загорелась вечером 11 ноября, видео пожара опубликовали в одной из соцсетей очевидцы.
    В лесу Шумячского района заблудились супруги
    08:13:01 12-11-2018
    Муж и жена пропали в лесу Шумячского района, такое сообщение появилось на форуме ПСО «Сальвар».
    В селе Вадино на пожаре погиб 74-летний пенсионер
    19:55:22 11-11-2018
    Пожар в жилом доме в селе Вадино Сафоновского района случился 11 ноября, погиб пожилой мужчина.
    Лента новостей
    Сегодня, 08:14
    Пять троллейбусов закупят в Брянске по льготной стоимости
    Сегодня, 07:55
    Более получаса тушили огнеборцы пожар в селе Замаранье
    Вчера, 17:01
    В аварии под Навлей пострадал водитель авто Lada Granta
    Вчера, 16:30
    Минимальный набор продуктов в Брянской области подорожал
    Вчера, 16:01
    В деревне Сныткино в ДТП погиб 59-летний мужчина
    Вчера, 15:25
    В поселке Кокоревка автомобилист сбил молодого человека на инвалидной коляске
    Вчера, 15:06
    Семикратным чемпионом мира стал брянец Артем Осипенко
    Вчера, 14:35
    Жительница Бежицкого района задушила своего ребенка во время сна
    Вчера, 14:18
    Администрации Дубровского района досталось от прокурора
    Вчера, 13:30
    Приобщив родную сестру к афере, брянец получил в собственность квартиру
    Вчера, 13:16
    Мужчина скончался прямо на улице Литейной в Брянске
    Вчера, 12:56
    Свалка появилась в Володарском районе на месте контейнеров для мусора
    Вчера, 12:01
    Затаив обиду, брянец поджег машину знакомого
    Вчера, 11:20
    Останки крупного рогатого скота обнаружили в лесу вблизи села Домашово
    Вчера, 11:10
    Подозреваемый в разбойном нападении на 67-летнюю пенсионерку задержан в Фокинском районе
    Вчера, 10:50
    Клинцовский суд обязал собственников демонтировать аварийный дом
    Вчера, 10:35
    Нетрезвый мужчина угодил под Ford Focus в Володарском районе
    Вчера, 10:20
    Два легковых авто не поделили дорогу на Флотской в Брянске, есть пострадавшие
    Вчера, 09:37
    Врача Погарской центральной больницы признали виновным в смерти пациента
    Вчера, 09:07
    Брянским больницам дадут большие суммы на ремонт
    Вчера, 08:27
    Более часа гасили пожар в селе Березино огнеборцы: погиб 50-летний мужчина
    Вчера, 08:04
    «Автохам» в Брянске заблокировал «скорую»
    Вчера, 07:53
    Семья в Севском районе лишилась дома
    11-11-2018, 19:46
    ДК Брянского машиностроительного завода начинают ремонтировать
    11-11-2018, 19:30
    В Брянск из Питера дадут дополнительные поезда под Новый год
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:43
    Кеничи Симура снова в Брянске 1
    Вчера, 15:30
    Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи 1
    Вчера, 11:25
    Железнодорожники подарят памятнику-паровозу «Овечка» вторую жизнь
    9-11-2018, 13:01
    Экспортно ориентированные предприятия Брянщины приняли участие в Международной выставке «Пищевая промышленность WorldFood Kazakhstan-2018».
    8-11-2018, 16:26
    «Умалат» инвестирует в экономику Брянщины почти миллиард рублей.
    Актуальные темы
    Общество Происшествия
    Врача Погарской центральной больницы признали виновным в смерти пациента
    Новости Происшествия
    Мужчина скончался прямо на улице Литейной в Брянске
    Происшествия О главном
    Упал с крыши обнаженный мужчина в Володарском районе
    Новости Происшествия
    Жительница Бежицкого района задушила своего ребенка во время сна
    Происшествия На дорогах Новость дня
    «Автохам» в Брянске заблокировал «скорую»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

    Ростелеком новости
    Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи

    Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в СочиВ образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.ажировки для студентов.

    РЖД новости
    Железнодорожники подарят памятнику-паровозу «Овечка» вторую жизнь

    Железнодорожники подарят памятнику-паровозу «Овечка» вторую жизньПамятник-паровоз серии Ов, долгое время стоявший на закрытой территории локомотивного депо Брянск-2, в скором времени получит вторую жизнь. Для этого паровоз снят с постамента и направляется на восстановительные работы на специализированное  предприятие. После обновления легендарная «Овечка» вновь встанет на рельсы и будет принимать участие в поездках ретро-поездов.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за девять месяцев выдало потребителям более 22 мегаватт мощности

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за три квартала 2018 года. За отчетный период в филиал поступило 1393 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1185 договоров, исполнено 994 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 22,1 МВт.

    РЖД новости
    ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома

    ГК «Надежда» готовит к сдаче новые домаПока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.