Более получаса тушили огнеборцы пожар в селе Замаранье

Частный жилой дом загорелся в селе Замаранье на улице Гагарина Клинцовского района 13 ноября.

Информацию о пожаре огнеборцы 10-й части и ОП «Киваю» получили в 02:21. Через 20 минут на двух автоцистернах они прибыли на место. Как выяснилось, горел дом по всей площади. Распространение огня было прекращено.

«В 03.03 пламя локализовали, в 03.21 ликвидировали. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в селе Денисковичи горел жилой дом, пострадал один человек.