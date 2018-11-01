Директрису брянской областной школы-интернат обвиняют в халатности

Обвинительное заключение по уголовному делу теперь уже бывшего заместителя директора по воспитательной работе Брянской областной школы-интернат имени Героя России А. Титова, которая подозревается в халатности, утвердил заместитель прокурора региона.

История произошла в январе-сентябре 2017 года. Заместитель директора по воспитательной работе школы-интернат, зная о том, что 15-летние воспитанницы учреждения нарушают установленные правила пребывания в нем, не предприняла меры к пресечению их общения с 44-летним жителем Жуковки.

«В результате в отношении несовершеннолетних были совершены преступления против половой неприкосновенности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Жуковском райсуде Брянской области.