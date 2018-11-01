На Калинина в Брянске в ДТП с иномарками пострадали две пассажирки

58-летняя и 20-летняя пассажирки автомобиля Fiat Ducato получили травмы во время аварии с участием иномарки Ford Fiesta 12 ноября на улице Калинина в Брянске.

Инцидент произошел около трех дня. Как сообщили в отделе ГИБДД, 28-летний водитель Ford Fiesta ехал с улицы Никитина на Горького, не уступил дорогу Fiat Ducato, который ехал во встречном направлении со стороны улицы Фокина в сторону Никитина под управлением 22-летнего парня.

У 58-летней пассажирки автомобиля Fiat Ducato - ушиб грудной клетки, правой голен; медики отпустили ее с назначением лечения. 20-летняя пассажирка автомобиля Fiat Ducato получила ушиб верхней трети левой голени, также была отпущена с назначением лечения.