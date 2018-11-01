Троих фальшивомонетчиков в Брянске приговорили к колонии

Приговор Бежицкого райсуда от 19 сентября 2018 года, согласно которому трое жителей Брянска 1987, 1999 и 1973 годов рождения осуждены за изготовление, хранение и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, вступил в законную силу.

В феврале 2017 года один из мужчин у себя дома с помощью цветного струйного принтера скопировал подлинный банковский билет ЦБ РФ номиналом 500 рублей и расплатился им в торговом киоске, купив товар, не превышающий стоимость 100 рублей.

Затем мужчина предложил еще двоим сообщникам заняться изготовлением поддельных банковских купюр, они согласились.

С октября по ноябрь 2017 года злоумышленники изготовили не менее 74 штук поддельных банковских билетов номиналом 500 рублей, а потом сбывали их в местах розничной торговли в Брянской и Орловской областях.

«Суд приговорил Ивашкова к 4 годам лишения свободы, Копырнова – 3,5 годам лишения свободы, Глазкова - 3 годам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.

Принадлежащую осужденным компьютерную технику, использовавшуюся для изготовления поддельных купюр, конфисковали в доход государства.

В судебной коллегии по уголовным делам Брянского областного суда жалобы осужденных на суровость наказания оставили без удовлетворения, а приговор суда - без изменения.