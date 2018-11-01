Водителя авто Skoda госпитализировали после «тройного» ДТП в Брянске

42-летний водитель машины Skoda получил серьезные травмы после аварии с участием «Камаза» и «Газели» 12 ноября в Брасовском районе на трассе «Украина».

У пострадавшего – сотрясение головного мозга, садненные раны кожи лица; его госпитализировали в Брасовскую ЦРБ.

Инцидент случился в начале пятого дня на 429 километре дороги. Как объяснили в отделе ГИБДД, 42-летний автомобилист на машине Skoda спешил в Брянск настолько, что выскочил на встречку и врезался в автомобиль «Камаз» под управлением 51-летнего водителя, а затем столкнулся с «Газелью» под управлением 31-летнего водителя, который ехал в Украину.