Троллейбус и иномарка не поделили дорогу на Городищенской горке в Брянске

Авария с участием троллейбуса и иномарки Subaru произошла в областном центре 12 ноября на Городищенской горке.

Как рассказали очевидцы, опубликовав фото в соцсетях, оба транспорта столкнулись, поскольку на этом перекрестке нет светофора.

«А как они хотели, на таком перекрёстке серьёзном и без светофора!» - заметила Юлия Куцебо.

«Там с Аэропарка выехать невозможно. Сплошной поток с обеих сторон. Туда лучше не соваться, либо в Бежицу со стороны Кургана. Тут по-хорошему регулировщика надо ставить», - высказал мнение пользователь Иван Тимко.

«У нас водители на знаки не смотрят, если едешь по прямой, считают, что по главной едут», - поделился Юрий Терещенко.