Участники «тройного» ДТП на улице Фокина в Брянске ищут очевидцев

Машина, припаркованная в одном из дворов по улице Юбилейной в Смоленске, загорелась вечером 11 ноября, видео пожара опубликовали в одной из соцсетей очевидцы.

Смоляне выразили негодование по поводу стихийного рынка, который образовался на проспекте Строителей в областном центре.

Полиция Вяземского района возбудила уголовные дела в отношении двоих молодых людей 26 и 22 лет, подозреваемых в покушении на сбыт героина.

Пожар в частной даче на шестой улице случился 12 ноября в садовом товариществе «Надежда».

Неизвестный автомобилист 12 ноября наехал на ребенка пяти лет в Велижском районе и уехал с места ДТП.

Инцидент произошел около шести вечера недалеко от дома №32, возле кафе «Нептун». На снимках зафиксированы последствия ДТП. Видно, что случилась «тройная» авария, машины стали «паровозиком» во главе с белой иномаркой Mersedes.

В соцсетях 13 ноября появилась информация об аварии, которая случилась накануне на улице Фокина в областном центре, автор поста разыскивает свидетелей случившегося.

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