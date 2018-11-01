13-летний подросток попал в больницу после ДТП с Volkswagen Jetta в селе Шкрябино

Мальчик 13 лет получил телесные повреждения, попав под колеса иномарки Volkswagen Jetta 12 ноября на улице Ленина в селе Шкрябино Стародубского района.

Сотрудники ГИБДД в десять вечера получили информацию из Стародубской ЦРБ о том, что к ним поступил 13-летний подросток с переломом луча без смещения и сотрясением мозга.

Как выяснилось, он пострадал во время происшествия. На него наехал 27-летний парень на Volkswagen Jetta, когда он шел по краю дороги.