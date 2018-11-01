Дама из Климовского района получила более миллиона рублей с помощью аферы

Перед судом предстанет жительница Климовского района за мошенничество при получении выплат.

41-летняя дама, сговорившись с неустановленным лицом и предоставив фиктивный договор дарения недвижимости, получила право собственности на дом в селе Митьковка. Затем она подала в профильный департамент документы на получение выплат за утраченное имущество. Размер компенсации, полученной в результате мошеннических действий, составил 1 257 000 рублей.

«Полученную в результате противозаконных действий денежную сумму неустановленное лицо присвоило, выплатив сообщнице заранее оговоренное вознаграждение в размере 50 000 рублей», - сообщили в пресс-службе МВД области.

Женщине грозит до десяти лет, а также штраф до миллиона рублей.