Уснув на улице, брянец лишился гаджета

Брянские правоохранители задержали 15-летнего жителя поселка Большое Полпино, который подозревается в краже у 58-летнего мужчины из Володарского района.

Брянец переборщил со спиртным и уснул около одного из домов на улице Пушкина. Пробудившись, он обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 4 тыс рублей.

В отделении подозреваемый 15-летний подросток признал свою вину. Гаджет изъяли.

«Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ему «светит» до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.