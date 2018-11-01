Брянские волонтеры ищут 43-летнего Евгения Кузнецова

43-летний Евгений Викторович Кузнецов пропал 12 ноября в Брянской области.

Известно, что он покинул белобережский санаторий и после этого на связь с родными не выходил.

Был одет в зимние черно-коричневые ботинки,тёмно-синие джинсы и три куртки - чёрну с подстёжкой на молнии, защитную на пуговицах и двухсторонний пуховик.

Особая примета: борода.

Приметы: ростом 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, голубые глаза.

«Всех, кто знает о том, где находится мужчина, просят позвонить по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».