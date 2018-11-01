17-летняя жительница Клинцов ответит в суде за сбыт запрещенных веществ

Обвинительное заключение по уголовному делу 17-летней жительницы Клинцов, которая подозревается в сбыте наркотиков в значительном размере, утвердил прокурор.

Инцидент случился 6 января 2018 года. Подросток вместе с 32-летней знакомой у одного из домов на Свердлова сбыла гашиш и получила три тысячи рублей.

«Уголовное дело по существу рассмотрит Клинцовский городской суд», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, четыре участника организованной группы ответят в Бежицком суде за сбыт героина.