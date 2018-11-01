«Резиновый» дом организовала жительница Брянска в селе Первомайское

Жительницу Брянска оштрафовали на 15 тыс рублей за то, что она фиктивно зарегистрировала по месту пребывания в принадлежащем ее матери доме гражданина Азербайджана.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

22 мая 2018 года по просьбе своего сожителя – гражданина Азербайджана – женщина передала сотрудникам миграционного отдела уведомление, зарегистрировав в принадлежащем ее матери доме в селе Первомайское Севского района земляка своего сожителя. Последнему нужна была регистрация для подтверждения законности нахождения на территории РФ.

При этом иностранец фактически по месту регистрации не находился и работал в Москве.