24-летний парень госпитализирован после ДТП с KIA Rio в Брянске

Неизвестный автомобилист 12 ноября наехал на ребенка пяти лет в Велижском районе и уехал с места ДТП.

ДТП с иномаркой и «Камазом» 13 ноября произошло в Смоленске на проспекте Строителей, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Фонари около монумента основателю города князю Рославлю уничтожили вандалы, инцидент произошел ночью с 11 на 12 ноября.

13 ноября в Хиславичском районе произошла авария с транспортным средством, в результате пострадали люди.

Долгожданное событие: в свет вышел 51 том областной «Книги памяти». Авторы сделали все возможное, чтобы сохранить в памяти имена 300 632 смолян - защитников Отечества и 151 320 мирных жителей, погибших в годы оккупации. Член правления Смоленского областного отделения Российского фонда мира Лидия Никитина рассказала о том, как создавалась книга и чем она интересна для читателя.имое.

Сегодня вузовская наука стала одной из точек роста для страны. Молодежь все чаще призывают делать научные открытия и разработки. Что мешает развитию исследований? О том, каким потенциалом обладают учебные заведения и какие проблемы испытывает преподавательский состав вузов, рассказал доктор педагогических наук, профессор Смоленского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ Владимир Губа.

Авария случилась на улице Комсомольской около часу дня. По предварительным данным, 28-летний автомобилист на машине KIA Rio ехал с улицы Харьковской в сторону Ульянова. Решив совершить обгон, сбил 24-летнего молодого человека, пересекавшего проезжую часть дороги в неположенном месте.

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