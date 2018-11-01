Прогулка по Брянску в авто Peugeot для 59-летней дамы завершилась травмами

Неизвестный автомобилист 12 ноября наехал на ребенка пяти лет в Велижском районе и уехал с места ДТП.

ДТП с иномаркой и «Камазом» 13 ноября произошло в Смоленске на проспекте Строителей, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Фонари около монумента основателю города князю Рославлю уничтожили вандалы, инцидент произошел ночью с 11 на 12 ноября.

13 ноября в Хиславичском районе произошла авария с транспортным средством, в результате пострадали люди.

Долгожданное событие: в свет вышел 51 том областной «Книги памяти». Авторы сделали все возможное, чтобы сохранить в памяти имена 300 632 смолян - защитников Отечества и 151 320 мирных жителей, погибших в годы оккупации. Член правления Смоленского областного отделения Российского фонда мира Лидия Никитина рассказала о том, как создавалась книга и чем она интересна для читателя.имое.

Сегодня вузовская наука стала одной из точек роста для страны. Молодежь все чаще призывают делать научные открытия и разработки. Что мешает развитию исследований? О том, каким потенциалом обладают учебные заведения и какие проблемы испытывает преподавательский состав вузов, рассказал доктор педагогических наук, профессор Смоленского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ Владимир Губа.

«В результате ДТП пассажирка с диагнозом ушиб мягких тканей лобной области доставлена в больницу; отпущена с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Инцидент случился около двух дня. 43-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer ехал с улицы Пересвета в сторону проспекта Ленина. При торможении транспорта 59-летняя пассажирка упала.

59-летняя женщина получила телесные повреждения во время ДТП с участием Peugeot Boxer в Брянске на Красноармейской 13 ноября.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи В образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.ажировки для студентов.

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