В Дубровском районе 64-летний пенсионер лишился скутера

Полиция Дубровского района задержала 20-летнего жителя Брянска, который подозревается в краже движимого имущества у пенсионера.

Как рассказал потерпевший 64-летний брянец, из гаража в поселке Сеща пропал скутер.

Сыщики установили, злоумышленник совершил похищение, проделав дыру в крыше гаража. В этот же день подозреваемый был задержан. Молодой человек во всем сознался, объяснив, что похитил скутер неделю назад и даже не успел на нем прокатиться. Транспорт он хранил в гараже знакомого.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», злоумышленнику «светит» до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.