В Брянск возвращаются лихие 90-е: машину «разули» прямо у дома
В пятом микрорайоне Брянска неизвестные похитили с иномарки колеса, фото «разутой» машины появилось в одной из соцсетей 14 ноября.
На снимке видно, что автомобиль поставили на кирпичи и помяли пороги. По этой причине хозяин не сразу догадался о краже.
«5-й микрорайон. Лютуют черти. Где ещё снимали?» - сообщил автор поста.
По словам пользователей сетей, колеса нынче дорогие, в Брянск же возвращаются лихие 90-е.
«На зиму переобулся, наверно», - прокомментировал Захар Миронов.
«Молодцы, ребята, отработали на 5+», - пошутил Сергей Брянский.
«Надо секретки ставить на диски», - поделился Павел Варакута.
«Да ладно, это хозяин на ночь сам снял и домой занес, чтоб не украли! В 90-е так дворники снимали», - заметил Александр Семенов.
По словам брянцев, это не единственный случай кражи. В течение суток колеса сняли с иномарки на улице Флотской.
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