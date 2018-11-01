В Брянск возвращаются лихие 90-е: машину «разули» прямо у дома

В пятом микрорайоне Брянска неизвестные похитили с иномарки колеса, фото «разутой» машины появилось в одной из соцсетей 14 ноября.

На снимке видно, что автомобиль поставили на кирпичи и помяли пороги. По этой причине хозяин не сразу догадался о краже.

«5-й микрорайон. Лютуют черти. Где ещё снимали?» - сообщил автор поста.

По словам пользователей сетей, колеса нынче дорогие, в Брянск же возвращаются лихие 90-е.

«На зиму переобулся, наверно», - прокомментировал Захар Миронов.

«Молодцы, ребята, отработали на 5+», - пошутил Сергей Брянский.

«Надо секретки ставить на диски», - поделился Павел Варакута.

«Да ладно, это хозяин на ночь сам снял и домой занес, чтоб не украли! В 90-е так дворники снимали», - заметил Александр Семенов.

По словам брянцев, это не единственный случай кражи. В течение суток колеса сняли с иномарки на улице Флотской.