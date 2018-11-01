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В поселке Брасово огнеборцы тушили грузовик

Опубликовано Сегодня, 15:17

Грузовой автомобиль загорелся в поселке Брасово Брянской области 14 ноября.

Информацию о пожаре спасатели 41- части получили в 13:45. Через две минуты они были на месте. Как выяснилось, горел моторный отсек в грузовом автомобиле на площади одного квадратного метра.

«На тушение работало два ручных пожарных ствола. В 13.48 пламя локализовали, в 13.50 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, 7 ноября в селе Печеники Стародубского района загорелся легковой автомобиль.

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