Серьезная авария на Красноармейской в Брянске: пострадала 23-летняя девушка

23-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris 13 ноября получила травмы во время аварии с участием Renault Logan на улице Красноармейской в Брянске.

Инцидент произошел около семи вечера. 23-летняя девушка на автомобиле Hyundai Solaris ехала с улицы Пересвета в сторону проспекта Станке-Димитрова. Не уступив дорогу Renault Logan под управлением 30-летнего водителя, врезалась в него.

«В результате ДТП 23-летняя автомобилистка на Hyundai Solaris с диагнозом ушиб мягких тканей головы, ушиб шейного отдела позвоночника доставлена в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Девушку отпустили с назначением лечения.