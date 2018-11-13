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Директор брянского предприятия «Литий» предстанет перед судом за неуплату налогов

Опубликовано Вчера, 16:17

Брянский следком завершил расследование уголовного дела бывшего гендиректора ОАО «Литий», которого обвиняют в сокрытии налогов от государства.

В 2015-2016 годах организация проводила расчеты со своими кредиторами, минуя счета, на которые налоговая выставила инкассовые поручения для принудительного взыскания задолженности. Используя такую схему, руководитель смог скрыть от взыскания более 2,7 млн рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, документ направлен в суд.

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