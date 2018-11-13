В селе Борщево горел частный дом

Пожар в частном жилом доме случился 14 ноября в селе Борщево Навлинского района.

Информацию о возгорании спасатели получили в 18:27. Через 13 минут огнеборцы 31-й части и ОП «Борщево» на двух автоцистернах выехали по адресу. Как выяснилось, горел частный жилой дом размером 8х10 метров.

«На тушение работают два ручных пожарных ствола. В 19.45 загорание локализовано», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.