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В Выгоничах семья осталась без крова

Опубликовано Сегодня, 08:49

15 ноября в Выгоничах загорелся жилой дом на улице Свердлова, пострадавших не было.

Информацию о пожаре спасатели получили в 05:41. Через семь минут огнеборцы 26-й и 23-й частей на трех автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что горел жилой дом размером 6х6 метров.

«В 06.35 загорание локализовали, в 06.45 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причина устанавливается.

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