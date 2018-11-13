В Выгоничах семья осталась без крова
15 ноября в Выгоничах загорелся жилой дом на улице Свердлова, пострадавших не было.
Информацию о пожаре спасатели получили в 05:41. Через семь минут огнеборцы 26-й и 23-й частей на трех автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что горел жилой дом размером 6х6 метров.
«В 06.35 загорание локализовали, в 06.45 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Причина устанавливается.
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