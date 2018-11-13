ДТП на проспекте Станке Димитрова в Брянске: в автобусе пострадали два пассажира

47-летняя пассажирка и 65-летний пассажир получили травмы во время ДТП с участием автобуса «Лиаз-429260» 14 ноября на проспекте Станке Димитрова в Брянске.

Инцидент произошел в половине одиннадцатого утра. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса №25 «Лиаз-429260» ехал с улицы Пересвета в сторону Спартаковской, во время торможения два пассажира упали.

«В результате ДТП 47-летняя пассажирка с диагнозом ушиб пятого пальца правой кисти и ушиб левой кисти - отпущена с назначением лечения. 65-летний пассажир с диагнозом ушиб грудной клетки справа - отпущен с назначением лечения», - сообщили в отделе ГИБДД.