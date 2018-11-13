На трассе «Брянск-Новозыбков» произошло ДТП, один человек погиб

14 ноября в Унечском районе на дороге «Брянск-Новозыбков» произошла авария с участием автомобилей «ГАЗ-3010» и Volkswagen Polo, один человек погиб, еще один ранен.

ДТП случилось в половине шестого вечера на 101 километре трассы. 54-летний автомобилист на «Волге» не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с иномаркой Volkswagen Polo под управлением 36-летнего водителя.

Мужчина, находившийся за рулем VolkswagenPolo, скончался от полученных травм.

34-летнего пассажира Volkswagen Polo с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализировали в ЦРБ Унечи.