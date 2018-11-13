В Белых Берегах брянец зарезал ножом 40-летнего знакомого

Брянский следком возбудил в отношении 45-летнего жителя поселка Белые Берега Фокинского района уголовное дело, его подозревают в убийстве.

Инцидент случился 14 ноября 2018 года. Двое мужчин устроили вечеринку со спиртным. Внезапно возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил своего 40-летнего знакомого ножом. Тот от полученных травм скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения впоследствии может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе следкома.