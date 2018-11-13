В Севском районе пенсионер едва не лишился головы

14 ноября в Севском районе на трассе «Украина-Суземка» случилось происшествие с иномаркой Toyota Auris, пострадал 61-летний водитель.

Инцидент произошел в начале шестого вечера на четвертом километре трассы.

61-летний пенсионер на своем Toyota Auris ехал из Суземки и, не справившись с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся.

Врачи диагностировали у потерпевшего ушибленную рану волосистой части головы, его отпустили домой с назначением лечения.