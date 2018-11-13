В Брянске участники ДТП на Менжинского ищут очевидцев

15 ноября в соцсетях опубликовали фотографию последствий аварии, которая случилась 5 ноября с участием Mitsubishi Carisma и Mitsubishi Lancer на улице Менжинского в Брянске.

На снимке запечатлена одна из столкнувшихся машин. У нее разбита вся передняя часть.

Сам инцидент произошел около одиннадцати вечера в районе дома №48.

«Ищем свидетелей ДТП, случившегося 5.11.2018 около 22:40 в районе дома № 48 по улице Менжинского с участием автомобилей «Mitsubishi Carisma» и «Mitsubishi Lancer». Желательно видео», - написал автор поста.