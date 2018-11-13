Брянскому «охотнику» за металлом приглянулись радиаторы

Брянская полиция предъявила обвинение 47-летнему безработному жителю, который подозревается в серии краж из неохраняемого здания в Советском районе.

Как выяснили сыщики, злоумышленник в течение недели украл четыре отопительных радиатора, которые вынес через окно. Затем взял тачку и довез на ней до ближайшего пункта приема металла. Одну из украденных батарей правоохранители изъяли.

До пяти лет «светит» мужчине по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.