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Житель Карачевского района пострадал от «сетевого» мошенника

Опубликовано Сегодня, 16:30

Правоохранители Карачевского района проводят расследование в связи с мошенничеством, от которого пострадал 46-летний местный житель.

В одной из соцсетей мужчине написала родственница с просьбой занять до зарплаты 12 тыс рублей. Как оказалось, она и ранее одалживала деньги, однако всегда их исправно возвращала.

Родственник сразу же помог женщине и перечислил средства. Тревога появилась лишь тогда, когда родственница сообщила о том, что ее страницу взломали, и просила не переводить ей деньги. Во время разговора по телефону она подтвердила, что не просила в долг и 12 тыс рублей не получала.

Сыщики устанавливают личность подозреваемого.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе МВД области.

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