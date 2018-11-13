Жительница Клинцов неосновательно обогатилась
Прокурор Клинцов обратился в райсуд с иском о взыскании с местной жительницы, неосновательно обогатившейся за счет средств материнского капитала, денег в пользу пенсионного фонда.
Как показала проверка, в 2016 году женщина получила более 470 тыс рублей от материнского капитала и приобрела комнату в общежитии.
Спустя 2 года она жилое помещение продала.
В прокуратуре посчитали, что перечисленные пенсионным фондом деньги не были использованы по назначению на улучшение жилищных условий, а, значит, ответчица просто обогатилась за счет бюджетных средств.
«Иск находится на рассмотрении суда», - сообщили в прокуратуре области.
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