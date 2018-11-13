Жительница Клинцов неосновательно обогатилась

Прокурор Клинцов обратился в райсуд с иском о взыскании с местной жительницы, неосновательно обогатившейся за счет средств материнского капитала, денег в пользу пенсионного фонда.

Как показала проверка, в 2016 году женщина получила более 470 тыс рублей от материнского капитала и приобрела комнату в общежитии.

Спустя 2 года она жилое помещение продала.

В прокуратуре посчитали, что перечисленные пенсионным фондом деньги не были использованы по назначению на улучшение жилищных условий, а, значит, ответчица просто обогатилась за счет бюджетных средств.

«Иск находится на рассмотрении суда», - сообщили в прокуратуре области.