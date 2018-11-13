В Брянске горе-мать выбросила на улицу младенца, возбуждено уголовное дело

Долгожданное событие: в свет вышел 51 том областной «Книги памяти». Авторы сделали все возможное, чтобы сохранить в памяти имена 300 632 смолян - защитников Отечества и 151 320 мирных жителей, погибших в годы оккупации. Член правления Смоленского областного отделения Российского фонда мира Лидия Никитина рассказала о том, как создавалась книга и чем она интересна для читателя.имое.

Сегодня вузовская наука стала одной из точек роста для страны. Молодежь все чаще призывают делать научные открытия и разработки. Что мешает развитию исследований? О том, каким потенциалом обладают учебные заведения и какие проблемы испытывает преподавательский состав вузов, рассказал доктор педагогических наук, профессор Смоленского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ Владимир Губа.

В Смоленском регионе Московской железной дороги перед началом зимнего сезона железнодорожники провели осмотр всех 214 железнодорожных переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка.

Легковое авто столкнулось с трамваем 15 ноября, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

14 ноября в Смоленске произошла авария с автобусом и легковым автомобилем, об этом сообщили пользователи соцсетей.

За десять месяцев 2018 года в Смоленском регионе Московской железной дороги в ходе совместных с сотрудниками транспортной полиции и ведомственной охраны оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с вандалами и лицами, совершающими попытки краж железнодорожного имущества, задержано 52 злоумышленника.

Правоохранители обходят дома в районе Новостройки, опрашивая людей, которые могли бы видеть беременную женщину.

Брянские следователи разыскивают нерадивую мать, которая выбросила на улицу новорожденную девочку, история произошла в Володарском районе.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе.

Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка изменится в средине ноября в связи с ремонтом пути В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. В средине ноября ремонт пути запланирован на однопутном перегоне Сельцо – Ржаница Жуковского направления.

Брянскэнерго успешно выполняет ремонтную программу В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 9 месяцев 2018 года. Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам трех кварталов составили 132,071 млн. рублей.

ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.

