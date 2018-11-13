Двое граждан Таджикистана отбудут срок в брянской колонии за попытку продажи наркотиков

Советский райсуд Брянска приговорил двоих граждан Таджикистана 28 и 39 лет к девяти и восьми с половиной годам колонии строгого режима за попытку продать героин в крупном размере.

Весной 2018 года 28-летний парень, находясь в столице, получил предложение сбывать наркотики на территории Брянска. Согласившись, он приобщил к «ремеслу» своего дядю. 25 июня они прибыли Брянск и стали подыскивать места, пригодные для «закладок».

Утром 27 июня, получив по телефону информацию об оптовой партии наркотиков, они прибыли на место и решили все перепрятать. Для этого неподалеку оборудовали тайник в земле. Сотрудники ФСБ задержали их «на горячем».

Из незаконного оборота изъяли 145 свертков с героином.

«Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Брянской области Александр Войтович», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.