Двое граждан Таджикистана отбудут срок в брянской колонии за попытку продажи наркотиков
Советский райсуд Брянска приговорил двоих граждан Таджикистана 28 и 39 лет к девяти и восьми с половиной годам колонии строгого режима за попытку продать героин в крупном размере.
Весной 2018 года 28-летний парень, находясь в столице, получил предложение сбывать наркотики на территории Брянска. Согласившись, он приобщил к «ремеслу» своего дядю. 25 июня они прибыли Брянск и стали подыскивать места, пригодные для «закладок».
Утром 27 июня, получив по телефону информацию об оптовой партии наркотиков, они прибыли на место и решили все перепрятать. Для этого неподалеку оборудовали тайник в земле. Сотрудники ФСБ задержали их «на горячем».
Из незаконного оборота изъяли 145 свертков с героином.
«Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Брянской области Александр Войтович», - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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