В селе Малая Топаль огнеборцы тушили дом

Частный нежилой дом загорелся 15 ноября на улице Центральной в селе Малая Топаль Клинцовского района.

Информацию о пожаре спасатели 10-й части получили в 19:41. Через 15 минут они прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела кровля нежилого дома размером 5х10 метров.

«В 20.22 пламя локализовали, в 20.45 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - объяснили в управлении МЧС.