В Брянске около мини-рынка мужчина потерял сознание

15 ноября в соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлен мужчина, лежащий на дороге около мини-рынка в Брянске.

По словам очевидцев, человеку стало плохо, он потерял сознание и упал. Все произошло прямо на перекрестке.

Некоторые пользователи предложили другую версию, что мужчину сбил неустановленный автомобилист и скрылся с места происшествия.