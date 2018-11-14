В Карачевском районе волонтеры ищут 31-летнего Алексея Михальченко

Брянские добровольцы ПСО «Лиза Алерт» разыскивают 31-летнего Алексея Михальченко, который пропал без вести в Карачевском районе.

Известно, что мужчина ушел из дома в поселке Теплое и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Татуировки на руках и груди. Неизвестно, во что был одет мужчина.

«Всех, кто что-то знает о местонахождении Алексея Михальченко, просят позвонить по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры.