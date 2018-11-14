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Мужчине переломали нос на Литейной в Брянске

Опубликовано Сегодня, 10:24

56-летний мужчина получил травмы во время ДТП на улице Литейной в Брянске 15 ноября.

Инцидент случился в шесть вечера. По данному факту полиция проводит проверку. Подробности аварии не сообщаются.

Известно, что сообщение о пострадавшем правоохранители получили в половине восьмого вечера из городской больницы №1. У гражданина диагностировали перелом костей носа. Его отпустили с назначение лечения.

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