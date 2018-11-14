В Дятькове нетрезвый велосипедист пострадал во время аварии

40-летний велосипедист получил травмы во время аварии с участием автомобиля Mazda 6 15 ноября в Дятьковском районе.

ДТП случилось в шесть вечера на третьем километре трассы «Дятьково-Любохна». По предварительным данным, 31-летний автомобилист Mazda 6 ехал в поселко Любохна и сбил пьяного 40-летнего велосипедиста, двигавшегося по центру правой полосы.

В результате аварии у велосипедиста - перелом костей носа, ссадины лица, его отпустили домой с назначением лечения.