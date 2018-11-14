Брянец до смерти избил случайную знакомую
Суд Брянской области признал 34-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве 31-летней женщины и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.
Инцидент произошел 1 июля 2018 года. Обвиняемый познакомился с женщиной, пригласил ее в свою квартиру на улице Академика Королева. После распития спиртного между ними произошел конфликт, во время которого мужчина избил до смерти гостью.
На первых допросах он утверждал, что якобы ударил ее только один раз в область туловища. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали совсем другие данные: потерпевшую ударили не менее 80 раз по различным частям тела.
Новости регионов
Более 50 злоумышленников задержали в Смоленской области за попытку украсть железнодорожное имущество
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе.
В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. В средине ноября ремонт пути запланирован на однопутном перегоне Сельцо – Ржаница Жуковского направления.
Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Александром Новаком, опубликован на официальном сайте министерства энергетики - https://minenergo.gov.ru/node/13112. Документ подтверждает соблюдение ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.
Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.