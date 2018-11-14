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Брянец до смерти избил случайную знакомую

Опубликовано Сегодня, 15:36

Суд Брянской области признал 34-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве 31-летней женщины и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

Инцидент произошел 1 июля 2018 года. Обвиняемый познакомился с женщиной, пригласил ее в свою квартиру на улице Академика Королева. После распития спиртного между ними произошел конфликт, во время которого мужчина избил до смерти гостью.

На первых допросах он утверждал, что якобы ударил ее только один раз в область туловища. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали совсем другие данные:   потерпевшую ударили не менее 80 раз по различным частям тела.

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