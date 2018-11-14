Житель Жуковского района, предлагавший услуги по трудоустройству в правоохранительные органы, задержан

Полиция Брянска предъявила обвинение 43-летнему жителю Жуковского района в покушении на мошенничество.

Как выяснили сыщики, мужчина предлагал свои услуги по трудоустройству или повышению по должности в любых правоохранительных структурах региона. Всем своим знакомым он говорил об имеющихся связях.

Гражданина задержали «на горячем» - ему хотели передать половину из 200 тыс рублей, которые он потребовал за помощь в трудоустройстве молодого человека в правоохранительные органы.

Уголовное дело направили в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет.