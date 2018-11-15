В Брянске найдена мать новорожденной девочки, выброшенной на улицу в коробке из-под обуви

Брянские СМИ сообщили о том, что мать выброшенной на улицу новорожденной девочки обнаружена; как выяснилось, она проживает на улице Фосфоритной на Новостройке в областном центре.

Оказывается, женщине более 30 лет, у нее есть уже двое детей, и работает она в детском саду.

По словам местных жителей, горе-мать тщательно скрывала свою беременность. Вычислить убийцу было легко. Новорожденную девочку она выбросила в обувной коробке, из которой забыла достать чек о покупке. Он-то ее и выдал. По нему сыщики быстро вычислили нерадивую мать.

Официальных сведений о задержании гражданки не было.

Расследование проводит следственный комитет региона.

Эту историю бурно обсудили в соцсетях.

«Зачем так с детьми поступать?!» - спросила местная жительница.

«Интересно, что её остановило сделать аборт?» - задала вопрос Александра Пушкина.

«Аборт – грех», - прокомментировал со злой иронией Сергей Минченко.

«Женщинам сейчас крепко мозги промывают на предабортном консультировании», - добавила Мария Полякова, согласившись с пользователем Минченко.

Напомним, мать выкинула на улицу новорожденного в Володарском районе Брянска, ребенок погиб.