В Брянске найдена мать новорожденной девочки, выброшенной на улицу в коробке из-под обуви
Брянские СМИ сообщили о том, что мать выброшенной на улицу новорожденной девочки обнаружена; как выяснилось, она проживает на улице Фосфоритной на Новостройке в областном центре.
Оказывается, женщине более 30 лет, у нее есть уже двое детей, и работает она в детском саду.
По словам местных жителей, горе-мать тщательно скрывала свою беременность. Вычислить убийцу было легко. Новорожденную девочку она выбросила в обувной коробке, из которой забыла достать чек о покупке. Он-то ее и выдал. По нему сыщики быстро вычислили нерадивую мать.
Официальных сведений о задержании гражданки не было.
Расследование проводит следственный комитет региона.
Эту историю бурно обсудили в соцсетях.
«Зачем так с детьми поступать?!» - спросила местная жительница.
«Интересно, что её остановило сделать аборт?» - задала вопрос Александра Пушкина.
«Аборт – грех», - прокомментировал со злой иронией Сергей Минченко.
«Женщинам сейчас крепко мозги промывают на предабортном консультировании», - добавила Мария Полякова, согласившись с пользователем Минченко.
Напомним, мать выкинула на улицу новорожденного в Володарском районе Брянска, ребенок погиб.
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